2020-04-18T14:25:19+03:00
Здоровье

Новые случаи заражения коронавирусом в Иркутской области: за день заболели еще 10 человек

51 пациент находится в больнице, 12 пошли на поправку, еще 2 скончались
Анна ПОПОВА
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Новые случаи заражения коронавирусом в Иркутской области: за день заразились еще 10 человекНовые случаи заражения коронавирусом в Иркутской области: за день заразились еще 10 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Плохие новости для жителей нашего региона. Новые случаи заражения коронавирусом в Иркутской области продолжают появляться. Только в течение дня 18 апреля их количество увеличилось сразу на 10. Таким образом, на сегодняшний день у нас зафиксировано 65 диагнозов.

"51 пациент из этого числа по-прежнему находится в больнице, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Иркутской области. - 12 человек полностью излечились от COVID 19, еще 2, увы, скончались".

Чтобы тоже не стать жертвой болезни, соблюдайте режим самоизоляции, который действует в нашем регионе до 26 апреля. Выходите на улицу только, чтобы сходить в аптеку или магазин, погулять с собакой или вынести мусор. В общественных местах соблюдайте дистанцию не менее 2 метров и носите маску. И тогда новые случаи заражения коронавирусом в Иркутской области будут появляться намного реже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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