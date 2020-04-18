2020-04-18T15:51:03+03:00
Здоровье

300 коек подготовили в иркутской больнице №1 для пациентов с коронавирусом

Это резерв: пока с наплывом больных справляется инфекционная больница
Анна ПОПОВА
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300 коек подготовили в иркутской больнице №1 для пациентов с коронавирусом. Фото: официальный аккаунт Игоря Кобзева в Инстаграме300 коек подготовили в иркутской больнице №1 для пациентов с коронавирусом. Фото: официальный аккаунт Игоря Кобзева в Инстаграме
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В иркутской городской больнице номер 1 подготовили 300 изолированных коек для пациентов с коронавирусом. Они станут резервом на тот случай, если инфекционная больница перестанет справляться с наплывом пациентов. Сейчас медики занимаются подведением кислорода к этим койкам. В ближайшее время им доставят дополнительные кислородные концентраты, средства индивидуальной защиты и другое необходимое оборудование.

"Такой резерв нам необходим, поскольку пик эпидемии еще не пройден - нужно готовиться к любому развитию событий, даже к негативному", - сообщил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграме.

Напомним, по состоянию на 18 апреля в нашем регионе зафиксировано 65 случаев заражения COVID 19. 12 пациентов из этого числа уже пошли на поправку, еще 2 скончались. Чтобы приостановить распространения заболевания, в Иркутской области продлили срок самоизоляции - теперь она продлится до 26 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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