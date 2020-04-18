Эльвира Набиуллина объяснила, почему материальную помощь выдают не всем россиянам

18 Апр 2020 2020-04-18T16:57:29+03:00

Такой подход используют в некоторых странах, но в России он может привести к инфляции

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Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина провела очередную онлайн пресс-конференцию. В частности на ней она ответила на вопрос корреспондента KP.RU о том, почему в период коронавируса в России нельзя выдать материальную помощь в размере 10-20 тысяч рублей абсолютно всем. Такой метод выхода из кризиса недавно предложила группа отечественных экономистов.

"Нужны именно адресные выплаты для тех, кому они правда необходимы, - пояснила Набиуллина. - Некоторые эксперты действительно считают, что раздать всем деньги было бы благой мерой, но это не так. Такие методы обычно используют в тех странах, где исчерпаны все стандартные меры поддержки экономики".

Другой вопрос в том, как сделать эти самые адресные выплаты для нуждающихся действительно доступными. Из-за бюрократии добиться желанной компенсации могут лишь единицы А, например, пособие в размере полного прожиточного минимума для тех, кто потерял работу в период коронавируса, смогут получить только те, кто получал зарплату не в конверте.

ИСТОЧНИК KP.RU