2020-04-18T17:12:19+03:00
Звезды

Состояние Надежды Бабкиной, попавшей в больницу с пневмонией, стабильно тяжелое

Хоть певица и дышит самостоятельно, она по-прежнему прикована к постели
Анна ПОПОВА
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Состояние Надежды Бабкиной, попавшей в больницу с пневмонией, стабильно тяжелоеСостояние Надежды Бабкиной, попавшей в больницу с пневмонией, стабильно тяжелоеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Состояние певицы Надежды Бабкиной, которая около двух недель назад попала в больницу с двухсторонней пневмонией, остается стабильно тяжелым, сообщает KP.RU. Поначалу у нее даже подозревали коронавирус, но диагноз не подтвердился. Ее вводили в искусственную кому, из которой она вышла 11 апреля.

Надежда Бабкина находится в сознании, хоть и прикована к постели. Из-за того, что 70-летняя певица все еще дышит через трахеостомическую трубку, ей приходится общаться со всеми с помощью жестов. Сердечный ритм у нее находится в норме. Площадь поражения легких также стабильно уменьшается, что позволяет врачам делать благоприятные прогнозы. Они предполагают, что первоначально состояние певицы было таким тяжелым в первую очередь потому, что она несколько недель пыталась заниматься самолечением дома и не обращалась в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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