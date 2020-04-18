2020-04-18T17:33:19+03:00
Общество

Ученые выяснили, как связаны туберкулез и легенды о вампирах

В XIX веке превращение людей в "кровососов" было не менее масштабным, чем пандемия COVID 19
Анна ПОПОВА
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Ученые выяснили, как связаны туберкулез и легенды о вампирахУченые выяснили, как связаны туберкулез и легенды о вампирахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Америке выяснили, откуда в культуре XIX века взялось такое частое упоминание вампиров, сообщает KP.RU. Все дело в массовом распространении такой болезни, как туберкулез, о лечении которой в те времена никто не знал. Симптомы этой хвори: серая кожа, запавшие глаза и кровь у рта, которая появляется после кашля - очень сильно напоминают портрет пациента у которого в организме слишком много бактерий, которые впоследствии назовут "палочки Коха".

Способы борьбы с вампирами в XIX веке были весьма специфическими. Например, родственникам умершего, которого считали кровососом, нужно было съесть пепел с его погребального костра - это якобы давало им защиту от "вампиризма". Но мало кому в итоге это помогало - они все равно умирали от туберкулеза. Такие зловещие обычаи, как и причина их возникновения, не могли остаться в стороне от массовой культуры. Поэтому позднее о вампирах стали писать книги и снимать фильмы, а сам их образ с течением времени превратился из пугающего в романтический.

ИСТОЧНИК KP.RU

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