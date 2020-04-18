18 Апр 2020 2020-04-18T17:53:47+03:00

Из за таяния льда в Киренске сорвало деревянный мост на реке Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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Из-за теплой погоды таяние льдов на реках в Иркутской области ускорилось. Из-за этого страдают неустойчивые переправы и укрепления на водоемах. Например, вечером 18 апреля в Киренске из-за движения льда сорвало деревянный мост через реку Киренга.

"Это бревенчатое сооружение связывало город с микрорайоном Гарь, - сообщили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Иркутской области".

Когда восстановят разорванную дорогу между Киренском и небольшим микрорайоном, пока неизвестно. Но есть надежда, что это сделают уже в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU