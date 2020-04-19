2020-04-19T06:16:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Иркутске на 19 апреля выросло до 68

В больнице находится 54 человека, количество зараженных коронавирусом в Иркутске за ночь выросло на троих
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Количество зараженных коронавирусом в Иркутске на 19 апреля выросло до 68.Количество зараженных коронавирусом в Иркутске на 19 апреля выросло до 68.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Количество зараженных коронавирусом в Иркутске на 19 апреля выросло за ночь и теперь равняется 68. Сводки оперштаб выдает теперь дважды в день, настолько растет статистика больных. Напомним, еще вечером 17 апреля их было 55. Утром 18- го - 57. К вечеру -65. Ситуация становится все сложнее.

Отдельно в штабе отмечают, что шесть человек из тех 54, что проходит сейчас лечение ( напомним, 12 выписаны, двое умерли) - поступили из обсерваторов. Туда сегодня направляют как тех людей, что эвакуированы из Таиланда, так и приезжих из Москвы, Петербурга, Бурятии, Красноярска, если им негде самоизолироваться в течение двух недель в городе. У них сразу берут пробы на коронавирус.

И эти цифры показывают - как бы ни возмущались люди, а мы их понимаем, эта тактика была верной. Не оказавшись в обсерваторах, эти шестеро невольно заразили бы по нескольку человек каждый.

Поэтому, хотя количество зараженных коронавирусом в Иркутске и выросло, то, что шестеро зараженных из обсерваторов - хороший признак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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