19 Апр 2020 2020-04-19T06:40:25+03:00

Богослужения в храмах будут продолжаться даже во время пандемии коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почему нельзя отменить их, рассказал священник

Изменить размер текста: A A

Все массовые мероприятия отменены из-за распространения коронавируса в России и мире, но богослужения в храмах продолжаются. В некоторых городах даже при закрытых дверях и без прихожан. Почему нельзя отменить богослужения корреспондентам сайта KP.RU рассказал иеромонах Русской православной церкви Иваново-Вознесенской Епархии отец Макарий.

«Богослужения не могут отмениться. Это таинства, которые совершаются за всех и за вся. Прекратить богослужение невозможно», - объяснил священнослужитель.

Отец Макарий отметил, что, конечно, лучше молиться при заполненных храмах, когда люди слушают проповеди, но сейчас это, увы, невозможно из-за неблагоприятных эпидемиологических условий. Но богослужения в храмах будут, священники продолжат молиться за всех людей.

«Мы спокойно будем исполнять то, что мы вынуждены по условиям жизни», - рассказал отец Макарий.

Читайте также:

Онлайн-лекции от «КП»: что посмотреть дома в период самоизоляции. Про здоровье, деньги, искусство и духовность - об этом и многом другом говорим в прямом эфире с лучшими лекторами страны (подробности)

Христос воскресе: как в Иркутске праздновали Пасху во время коронавируса. Посмотреть богослужение можно было онлайн, но верующие все равно пришли в церковь (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU