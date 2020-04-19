Богослужения в храмах будут продолжаться даже во время пандемии коронавируса
Все массовые мероприятия отменены из-за распространения коронавируса в России и мире, но богослужения в храмах продолжаются. В некоторых городах даже при закрытых дверях и без прихожан. Почему нельзя отменить богослужения корреспондентам сайта KP.RU рассказал иеромонах Русской православной церкви Иваново-Вознесенской Епархии отец Макарий.
«Богослужения не могут отмениться. Это таинства, которые совершаются за всех и за вся. Прекратить богослужение невозможно», - объяснил священнослужитель.
Отец Макарий отметил, что, конечно, лучше молиться при заполненных храмах, когда люди слушают проповеди, но сейчас это, увы, невозможно из-за неблагоприятных эпидемиологических условий. Но богослужения в храмах будут, священники продолжат молиться за всех людей.
«Мы спокойно будем исполнять то, что мы вынуждены по условиям жизни», - рассказал отец Макарий.
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