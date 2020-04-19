Автосалоны и магазины одежды признали пострадавшими от коронавируса

19 Апр 2020 2020-04-19T07:05:37+03:00

Теперь эти предприятия, а также музеи и зоопарки могут претендовать на помощь от государства

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Список предприятий, пострадавших из-за пандемии коронавируса расширился. В него также включили автосалоны, магазины запчастей, одежды и обуви, музеи и зоопарки. Это значит, что теперь и они могут претендовать на помощь от государства. О том, что соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает сайт KP.RU.

Их представители могут рассчитывать на налоговые каникулы – для этого до сентября нужно обратиться в банк для изменения графика платежей. Владельцы малых и средних предприятий также могут получить государственные субсидии на выплаты заработных плат работникам – это 12 130 рублей на каждого сотрудника. Однако, если одно условие для их получения – коллектив нужно сохранить как минимум на 90%.

Напомним, что в списке пострадавших также отрасли общественного питания, гостиничного и выставочного бизнеса, деятельность по предоставлению бытовых услуг (салоны красоты, парикмахерские, ремонт, стирка, химчистка), авиаперевозок, культуры, досуга и развлечений, спорта, туризма.

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ИСТОЧНИК KP.RU