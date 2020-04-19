Шестеро из помещенных в обсерватор в Иркутской области оказались больны

19 Апр 2020 2020-04-19T07:30:56+03:00

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Шесть человек из тех, кто был вынужденно помещен в обсерватор после возвращения из Таиланда либо приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга, оказались больны коронавирусной инфекцией. Таковы данные оперативного штаба по предупреждению распространения этой болезни в Иркутской области на 19 апреля.

Всего, по данным штаба, в инфекционной больнице Иркутска на лечении находится 54 человека, 12 выздоровело, двое умерло. Подтвержденных случаев инфицирования по последним данным на утро 19 апреля - 68.

Напомним, накануне принято решение об обязательной самоизоляции на 14 дней всех прибывающих любым видом транспорта - самолетом, по железной дороге или на автомобилях - не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но также и из Улан-Удэ и Красноярска, где показатели распространения коронавируса очень высоки. В том случае, если прибывшим нет возможности самоизолироваться в своей квартире, их помещают в обсерватор. Последние данные показывают, что это необходимая мера.

ИСТОЧНИК KP.RU