Индекс самоизоляции в Иркутске на час дня 19 апреля 3, 7

19 Апр 2020 2020-04-19T07:53:47+03:00

Изменить размер текста: A A

День Святой Пасхи. Индекс самоизоляции на час дня в Иркутске, который ежедневно показывает Яндекс, снизился с 3, 8 на 12 утра до 3, 7. Но при этом, что очень важно, большая часть иркутян остается дома. Если эта тенденция продолжится весь день - замечательно.Потому что иначе может сложиться опасная ситуация. Увы, но чем больше мы с вами будем общаться и проводить время на улице, даже в такой замечательный день, как сегодня, с великолепной солнечной погодой, тем больше риск заразиться и заболеть.

Сейчас индекс самоизоляции учитывается, кроме других данных, в динамике распространения болезни, которую приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Иркутской области. Так мы видим, что чем этот индекс ниже, тем больше и число больных. Об этом говорят и эпидемиологи. Именно по этой причине продлен до 26 апреля режим самоизоляции в регионе. Чтобы люди как можно дольше находились дома, не подвергаясь риску заражения.

На это же время суток индекс самоизоляции в Улан-Удэ составил 3, 8. В Чите, где уже 2 часа дня - 3, 5. Заметим, что в Красноярске, где еше 12 утра, этот индекс 3, 9. А в столице Сибири, где тоже на час меньше иркутского времени - 3, 7.

Как менялось число больных и индекс самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU