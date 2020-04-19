МЧС: лед на Байкале разрушается

19 Апр 2020 2020-04-19T08:58:05+03:00

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Вторая половина апреля. И дожди, выпавшие в минувшие сутки в Иркутской области, ухудшили ледовую обстановку на Байкале. Говоря по-русски, все вот -вот растает. Сотрудникам государственной инспекции по маломерным судам по нескольку раз за день приходится патрулировать территорию и просить рыбаков уйти с опасных мест. Они переведены на усиленный вариант несения службы.

"При патрулировании в заливах Большой Калей и Курминский Иркутского водохранилища обратили внимание рыбаков на то, что лёд на глазах разрушается. Шел дождь с градом - льдины пробивало насквозь. Частично ледовое поле просело. Только это заставило людей бежать со льда", - говорит Андрей Голубев, старший государственный инспектор по маломерным судам Иркутского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области.

В районе Ольхона структура льда игольчатая, напитанная водой. В проливе Ольхонские ворота - большие участки открытой воды. А в Листвянке ее - до 60%. В районе Слюдянки - лед сошел у берега на 5 метров. На реках, впадающих в озеро -ледоход.

Именно поэтому МЧС просит рыбаков не рисковать жизнью ради улова.

ИСТОЧНИК KP.RU