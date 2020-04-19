На карте заражений коронавирусом в Иркутской области появился Усть-Илимск

19 Апр 2020 2020-04-19T10:17:27+03:00

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Опубликована свежая карта распределения больных коронавирусом в Иркутской области. К 10 районам, в которых он был отмечен ( включая Братск, где был единственный зараженный, приехавший из Испании, который выздоровел), добавился Усть-Илимск. Там зарегистрирован 1 случай заражения. Кроме того, значительно выросло число больных в Черемхове, где вчера был только один заразившийся, приехавший из Москвы, сегодня пятеро. Все просто - проверяют людей из его окружения, прежде всего родных.

В результате по числу заражений Черемхово вышел на второе место после Иркутска. В Ангарске, где шесть больных, двое из них уже успели выздороветь. И при этом только двое заразилось в регионе.

В остальных территориях, кроме Иркутска, обстановка не изменилась. В областном центре накануне, 18 апреля, значилось 37 случаев заражений ( из этих людей двое умерли, семь выписалось, один из обсерватора). Сегодня эта цифра выше -43. При этом выросло количество выздоровевших -8, но добавилось еще 5 больных из обсерватора. Количество завозных случаев не изменилось, контактных тоже. Значит, и в самом городе стало на одного больного больше.

Такая вот арифметика. Больные есть на сегодня под Иркутском, в Шелеховском, Осинском, Аларском, Черемховском, Усть-Кутском, Усть-Илимском, Усолье-Сибирском районах области. Само собой, лечатся они все в инфекционной больнице Иркутска, а очаги инфекции в регионе проверяют.

Карта заражений.

ИСТОЧНИК KP.RU