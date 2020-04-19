2020-04-19T11:10:44+03:00
Общество

34-летняя женщина заблудилась в дыму и погибла на пожаре в Братске

Предварительная причина возгорания – поджог
Мария КНЯЗЕВА
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34-летняя женщина заблудилась в дыму и погибла на пожаре в Братске34-летняя женщина заблудилась в дыму и погибла на пожаре в БратскеФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Пожар в трехэтажном доме в городе Братск Иркутской области сегодня, 19 апреля, унес жизнь 34-летней женщины. Ее тело спасатели нашли на втором этаже лестничной клетки. От огня она не пострадала, задохнулась в дыму.

«Погибшая женщина проснулась ночью и вышла из своей квартиры на 3 этаже посмотреть, что случилось, в дыму заблудилась, потеряла сознание и погибла», - сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области.

Больше погибших, как и пострадавших – нет. Как рассказали в ведомстве, огонь вспыхнул в однокомнатной квартире на первом этаже около 4-х утра. Самостоятельно, до того, как подъезд полностью наполнился дымом, покинуть здание успели 5 человек. Остальным «выходить» пришлось через окна.

Семерых детей и пятерых взрослых пришлось эвакуировать при помощи выдвижной лестницы. Площадь пожара 6 кв.м, уничтожены домашняя мебель, вещи. Квартира и подъезд закопчены. Но самое страшное, что предварительная причина пожара, из-за которого погибла молодая братчанка – поджог.

«Виновное лицо и материальный ущерб – устанавливаются», - говорят в пресс-служба МЧС РФ по Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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