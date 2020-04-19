Жителям Бурятии запретили массово посещать кладбища

19 Апр 2020 2020-04-19T12:31:12+03:00

В день поминовения усопших доступ на кладбища будет закрыт

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В республике Бурятия по данным на 19 апреля зарегистрировано уже 120 случаев заражения коронавирусом. Чтобы остановить быстрое распространение заразы, власти республики пошли на крайние меры – запретили жителям посещать кладбища. Особенно это актуально в Пасху и на Радоницу.

Решение о том, чтобы закрыть доступ на кладбища для массового посещения, было принято республиканским оперативным штабом. В сообщении оперштаба отмечается, что в 2020 году Радоница или Родительский день выпадает на 28 апреля, когда еще будет действовать режим ограничительных мероприятий.

- Поэтому посещение кладбищ необходимо отложить до улучшения эпидемиологической обстановки, - советуют в минздраве Бурятии.

Напомним, накануне Пасхи и последующей за ней Радоницы митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий обратился к жителям Бурятии, призвав поберечь свое здоровье и провести праздники дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU