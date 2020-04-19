2020-04-19T12:54:31+03:00
Происшествия

За сутки в лесах Иркутской области обнаружено два пожара

Возгорания оперативно ликвидировали
Мария ОСИПОВА
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За сутки в лесах Иркутской области обнаружено два пожараЗа сутки в лесах Иркутской области обнаружено два пожараФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Сезон лесных пожаров в Иркутской области можно считать открытым. Возгорания фиксируют каждый день. Вот и за прошедшие сутки, как сообщают в администрации Иркутской области, в лесах региона было обнаружено и оперативно потушено два пожара.

Оба они зарегистрированы в Братском районе. Общая площадь, пройденная огнем, – восемь гектаров, из которых семь гектаров, покрытых лесом.

Один пожар, в километре от деревни Куватка, перешел в лес с земель иных категорий. Власти подчеркивают, что возник пожар в лесу на незакрепленной за арендаторами территории.

- Другой пожар разгорелся в шести километрах от поселка Подъвыездный по вине местного населения, - говорят в администрации. – На тушении этого пожара работали сотрудники и техника организации, арендующей данный лесной участок.

Всего в ликвидации возгораний было задействовано десять работников лесоохраны, пять добровольцев и семь тракторов и другой техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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