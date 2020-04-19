19 Апр 2020 2020-04-19T12:54:31+03:00

За сутки в лесах Иркутской области обнаружено два пожара Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Изменить размер текста: A A

Сезон лесных пожаров в Иркутской области можно считать открытым. Возгорания фиксируют каждый день. Вот и за прошедшие сутки, как сообщают в администрации Иркутской области, в лесах региона было обнаружено и оперативно потушено два пожара.

Оба они зарегистрированы в Братском районе. Общая площадь, пройденная огнем, – восемь гектаров, из которых семь гектаров, покрытых лесом.

Один пожар, в километре от деревни Куватка, перешел в лес с земель иных категорий. Власти подчеркивают, что возник пожар в лесу на незакрепленной за арендаторами территории.

- Другой пожар разгорелся в шести километрах от поселка Подъвыездный по вине местного населения, - говорят в администрации. – На тушении этого пожара работали сотрудники и техника организации, арендующей данный лесной участок.

Всего в ликвидации возгораний было задействовано десять работников лесоохраны, пять добровольцев и семь тракторов и другой техники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU