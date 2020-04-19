Россиянам советуют не забывать про старших родственников в период самоизоляции

19 Апр 2020 2020-04-19T14:18:04+03:00

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Люди старшего поколения оказались в зоне риска в разгар пандемии коронавируса. Им советуют строго соблюдать режим самоизоляции, реже выходить из дома и общаться с родными. Даже для похода за продуктами и в аптеку выделили определенные часы – с 9.00 до 11.00 утра.

А ведь для пожилых людей, по словам психологов, отсутствие контакта с родными, снижение физической активности может стать настоящим испытанием. Сайт KP.RU подготовили несколько психологических приемов, как помочь людям старшего поколения пережить самоизоляцию.

- Важно поддерживать регулярные отношения со старшими родственниками. Поэтому взрослые дети должны сами инициировать это общение. Можно обговорить определенное время, в которое всем – и детям, и их пожилым родителям – будет удобно созвониться и поговорить, поделиться новостями. Лучше звонить старшим каждый день, - советует психолог, профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии МГППУ Марина Розенова.

Во время этих звонков, по словам специалиста, важно дать почувствовать старшим родственникам, что они – ценны для детей и внуков. Лучше найти те слова и те приятные воспоминания, которые позволят пожилым родителям почувствовать любовь и заботу своих близких. Можно вспоминать, как бы невзначай, и про совместные приключения и смешные случаи, которые вам довелось пережить с родителями.

- Такие вновь прожитые совместные воспоминания создают эффект присутствия и дают огромную поддержку и тем, кто старше, и более молодым, - убеждена Марина Розенова. – Родная кровь греет и через воспоминания тоже!

Психологи советую чаще интересоваться у пожилых родственников, все ли у них есть из продуктов и лекарств. И, если это возможно, контролировать рацион престарелых родителей. Ведь на самоизоляции может наступить апатия, и пожилые люди начнут расширять свое привычное меню, употребляя в пищу вредную еду. Нужно помнить, что такая еда в больших количествах может привести к скачкам давления, поэтому не стоит на нее налегать.

Хорошо, если у пожилых людей есть родственники, дети и внуки. А если жизнь сложилась так, что человек одинок. Тогда поддержать его вполне могут друзья и знакомые. И, на худой конец, есть несколько приемов, как одинокие пожилые люди могут помочь себе самостоятельно.

Например, составить карту ярких событий или пересмотреть фотографии. Какие-то дни посвятить тому, что было в детстве, потом тому, что было в юности, в отрочестве, в молодости. И так далее. Воспоминания легче всего «просматривать» с чашкой любимого чая в руках или перебирая подарки близких и друзей.

- Воспоминания – важная опора в жизни, - говорит психолог. – В этих воспоминаниях человек немного оглядывается назад, чтобы взять с собой яркие приятные эмоции, драгоценный жизненный опыт и с ним идти дальше!

Кроме того, чтобы предаваться ностальгии и воспоминаниям, психологи рекомендуют заняться творчеством: писать стихи, рисовать, лепить. Специалисты отмечают, что многие люди в пожилом возрасте открывают в себе яркие таланты. Так почему же на самоизоляции не найти этим талантам применение? Устройте танцы! Замените ими утреннюю зарядку или, если вдруг захочется, потанцуйте днем.

А можно составить свою родословную. Причем, указать на генеалогическом древе не только имена, фамилии, даты рождения и смерти, но и составить для молодых поколений короткие рассказы о том, какие были отношения между предками, чем они жили и интересовались.

Словом, рецептов, как развлечь пожилых людей в период самоизоляции – великое множество. Нужно только захотеть действовать!

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ИСТОЧНИК KP.RU