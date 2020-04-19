В Пасху 600 куличей неравнодушные иркутяне развезли в приюты и детдома

19 Апр 2020 2020-04-19T14:48:47+03:00

В Пасху 600 куличей развезли иркутяне в приюты и детдома. Фото: Инстаграм

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Христос Воскресе! Таким приветствием встречают сегодня, 19 апреля, друг друга православные иркутяне. Верующие отмечают Пасху. Сибиряки решили подарить частицу тепла в этот светлый праздник нуждающимся: более 600 куличей развезли в приют, кризисный центр, детский дом и другие учреждения.

«Хотелось просто поддержать людей в это непростое время», - рассказывает инициатор своих товарищей Дмитрий Шипицин.

Дарить куличи на Пасху для простого сотрудника охранного агентства стало доброй традицией. Вот уже три года подряд он закупает пасхальный хлеб на свои личные средства. Специально для этого даже устраивается на подработку. Количество куличей для подарков с каждым годом увеличивается, помогают с покупкой неравнодушные иркутяне. Кондитерская в Усолье-Сибирском делает скидку – ведь дело то благое. Друзья помогают развозить.

Первые два года отдавали куличи в храмы, и священники сами раздавали тем, кому помощь была необходима. Но в этом году из-за ограниченного посещения церквей сделать этого было невозможно, подарки поехали в приюты.

Развозить куличи помогают друзья. Фото: предоставлено Дмитрием Шипициным

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