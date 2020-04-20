Еще один человек с коронавирусом умер в Иркутской области
Утром 20 апреля стало известно, что еще один человек с коронавирусом умер в Иркутской области. Об этом сообщил оперативный штаб по коронавирусу в Приангарье. С начала распространения коронавирусной инфекции в нашем регионе это уже третья смерть. Напомним, 6 и 8 апреля оборвалась жизнь двух мужчин 62 и 88 лет.
"Скончалась 59-летняя женщина", - уточнили в пресс-службе Правительства Иркутской области.
Всего по данным на утро понедельника в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 71 человеку. По данным оперативного штаба по коронавирусу в Иркутской области, 56 из них сейчас получают необходимое лечение в больнице, причем 7 из них перевели в инфекционную больницу из обсерваторов после того, как пришли положительные анализы на коронавирус. 12 человек выздоровели и выписаны.
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ИСТОЧНИК KP.RU