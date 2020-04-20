2020-04-20T08:24:08+03:00
Общество

Еще один человек с коронавирусом умер в Иркутской области

В Приангарье это уже третья смерть пациента с коронавирусной инфекцией
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Еще один человек с коронавирусом умер в ИркутскеЕще один человек с коронавирусом умер в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Утром 20 апреля стало известно, что еще один человек с коронавирусом умер в Иркутской области. Об этом сообщил оперативный штаб по коронавирусу в Приангарье. С начала распространения коронавирусной инфекции в нашем регионе это уже третья смерть. Напомним, 6 и 8 апреля оборвалась жизнь двух мужчин 62 и 88 лет.

"Скончалась 59-летняя женщина", - уточнили в пресс-службе Правительства Иркутской области.

Всего по данным на утро понедельника в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 71 человеку. По данным оперативного штаба по коронавирусу в Иркутской области, 56 из них сейчас получают необходимое лечение в больнице, причем 7 из них перевели в инфекционную больницу из обсерваторов после того, как пришли положительные анализы на коронавирус. 12 человек выздоровели и выписаны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Третий анализ ребенка из Усть-Кута, семью которого затравили из-за коронавируса, оказался отрицательным (Подробности)

Почему эпидемия коронавируса - это «прореживание» человеческой популяции и как ее остановить. Медицинский блогер из Иркутска - о том, почему, чтобы спасти людей, пришлось отменить плановые операции и прием в поликлиниках (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иркутские предприниматели помогли семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации
Льготная подписка на "Комсомолку" с 20 по 30 апреля
ТПП Восточной Сибири: почти половина малых предприятий региона вынуждена прекратить свою деятельность
Пенсионеров в Бурятии врачи будут осматривать еженедельно
82 жителя Иркутской области нарушили особый противопожарный режим
На переселение пострадавших от грунтовых вод Иркутская область получит более миллиарда рублей
Иркутская область получит федеральные средства на поддержку пострадавших от наводнения предпринимателей
В Иркутской области зафиксируют цены
Продюсер сериала «Зулейха открывает глаза» рассказал, почему в сериале прозвучали имена наших современников
Индекс самоизоляции в Иркутске на 20 апреля составил 2,1 балла
Шесть лесных пожаров обнаружено за сутки в Иркутской области
Автомобильные сервисы закрыты, нелегальные шиномонтажки «правят бал»
Еще один человек с коронавирусом умер в Иркутской области
Покормить животных Иркутского зоосада можно виртуально
В Пасху 600 куличей неравнодушные иркутяне развезли в приюты и детдома
Россиянам советуют не забывать про старших родственников в период самоизоляции
За сутки в лесах Иркутской области обнаружено два пожара
Жителям Бурятии запретили массово посещать кладбища
В Госдуме призвали раздать всем взрослым россиянам по 25 тысяч рублей
34-летняя женщина заблудилась в дыму и погибла на пожаре в Братске