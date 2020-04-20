2020-04-20T05:28:28+03:00
Общество

Автомобильные сервисы закрыты, нелегальные шиномонтажки «правят бал»

С введением ограничений работы некоторых предприятий автомобилисты столкнулись с трудностями
Мария КНЯЗЕВА
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Дилерские автоцентры закрыты - автомобилисты столкнулись с трудностями ухода за машинамиДилерские автоцентры закрыты - автомобилисты столкнулись с трудностями ухода за машинамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Передвигаться на личном транспорте во время введения карантина и самоизоляции в регионах страны никто не запрещал, а автомобили, как и любая техника, требуют как сезонного ухода – масло поменять, фильтр заменить, сменить «резину» на летнюю, так и аварийного – нет-нет да и «полетит» какая-нибудь запчасть. В условиях закрытия дилерских центров, официальных магазинов и сервисов заменить ее будет самым настоящим квестом.

Конечно, в некоторых регионах автомастерским разрешили работать, а там, где нет - сложилась абсурдная ситуация, наживаются на которой нелегальные шиномонтажки.

- Очень странная ситуация сложилась. Официальным дилерам работать нельзя, зато в гаражах шиномонтажа народ активно меняет резину в сезон, - сказал корреспондентам сайта KP.RU президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Моисеев. - Часть регионов нас услышала: Санкт-Петербург, Самарская область и еще порядка 10 регионов, которые разрешили сервисам работать.

Пока официальные дилерские сервисы закрыты, нелегальные мастерские продолжают работу, ведь им за ведение такой деятельности грозят не великие штрафы – пять тысяч рублей. Причем часто если «парадный» вход закрыт, с черного - деятельность осуществляется.

«Ушли с рынка только те, кто платит налоги, обеспечивает качественный ремонт, работает законно. То есть те, к кому можно прийти с проверкой и выписать драконовские штрафы, закрылись. Остался только «шарашгазмонтаж», - заключает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По мнению автоспециалистов, открытие официальных автомобильных центров для россиян просто необходимость, ведь лучше получать ремонт от профессионалов, чем искать «где бы починиться».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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