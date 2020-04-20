20 Апр 2020 2020-04-20T05:44:00+03:00

Шесть лесных пожаров обнаружено за сутки в Иркутской области. Фото: правительство Иркутской области.

Пять из них удалось полностью ликвидировать

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Лесные пожары продолжают атаковать Иркутскую область. Новые очаги возгорания находят каждый день. Так, за прошедшие сутки с огнем пришлось бороться в 6 точках региона. Полностью потушить пожар смогли в пяти из них. Еще одно возгорание удалось локализовать.

«Три лесных пожара зарегистрировано в Братском районе, в том числе одно непотушенное, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. Еще четыре возгорания ликвидировано в Эхирит-Булагатском, Балаганском и Зиминском районах».

За сутки огонь охватил 99,3 гектаров, их них 59,3 – лесные участки. Спасателям удалось локализовать возгорания на площади 15 гектаров. Самый крупных очаг нашли в Эхирит-Булагатском районе на площади 51 гектар.

«В Братском и Зиминиском районах лесные пожары произошли по вине местных жителей. Остальные перешли в лес с других земель, - поясняют в правительстве. На арендованном участке в Балаганском районе зарегистрировано и ликвидировано одно возгорание площадью 0,3 гектара».

Тушением лесных пожаров занимались 61 сотрудник лесной охраны, 10 добровольцев и 22 единицы наземной техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU