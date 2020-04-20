Индекс самоизоляции в Иркутске на 20 апреля составил 2,1 балла

20 Апр 2020 2020-04-20T06:20:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Сибирякам коронавирус не страшен. Об этом говорит низкий индекс самоизоляции в Иркутске на 20 апреля. Сейчас он составляет 2,1 балла. А значит, что жители города нарушают правила самоизоляции и выходят на улицу. Делать это сейчас опасно, ведь в регионе каждый день фиксируют новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. К несчастью, не обходится и без летальных исходов. В понедельник утром стало известно, что еще один человек с подтвержденным диагнозом скончался в больнице Приангарья.

А вот в соседних городах ситуация лучше. Индекс самоизоляции в Иркутске на 20 апреля ниже, чем в Братске. Там он составил 2,5 балла. В Ангарске жители самоизолировались на 2,6 балла. В Улан-Удэ этот показатель 2,7 балла. Но все-таки отметки низкие, а значит, все больше людей выходят из дома вопреки запретам.

«КП»-Иркутск следит за ситуацией в других городах страны. В Красноярске индекс самоизоляции составил 2,6 балла. В Новосибирске – 2,3 балла. Индекс самоизоляции в Иркутске на 20 апреля выше, чем в Кемерове, которому досталось 1,9 балла.

Обстановка улучшилась и на Дальнем Востоке. В Комсомольску-на-Амуре поставили 2,2 балла. В Хабаровске и Владивостоке индекс стал выше. Каждому городу поставили 1,8 балла. В Благовещенске, где традиционно самый низкий показатель, индекс увеличился до 1,5 балла.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU