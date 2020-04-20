Продюсер сериала «Зулейха открывает глаза» рассказал, почему в сериале прозвучали имена наших современников

20 Апр 2020 2020-04-20T06:22:56+03:00

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Давно российские сериалы не вызывали такой отклик, такой бурный поток обсуждений, как стартовавший недавно на телевидении «Зулейха открывает глаза». Последним поводом для дискуссий стала сцена отправки конвоируемых в Сибирь, показанная во второй серии телефильма. Назывались различные имена и в их числе оказались имена реальных российских мусульманских деятелей прошлого и настоящего - Талгат Таджуддин, Равиль Гайнутдин и другие. Как так получилось, корреспондентам сайта KP.RU рассказал исполнительный продюсер сериала Илья Папернов.

«В этом поезде (в котором в сериале отправляют людей в Сибирь) порядка 800 человек. Мы составили список из 800 фамилий: он был создан, напечатан и использован в разных эпизодах картины, - говорит Илья Папернов. - Среди них, помимо действующих персонажей, были и другие имена. Очень может быть, что даже больше чем шесть имен совпали с реально жившими или живущими людьми».

По словам продюсера, поводов чувствовать себя униженным или оскорбленным нет, ведь это не список преступников, это список жертв, мучеников, пострадавших, в том числе, и за веру. Стоит отметить, что и русские имена также звучали.

СПРАВКА «КП»

«Зулейха открывает глаза» - роман современной писательницы Гузель Яхиной. В книге рассказывается о 30-х годах прошлого столетия, о раскулачивании. В центре – судьба человека – крестьянки Зулейхи из татарской деревни. 30-летнюю женщину отправляют в вагоне теплушке вместе с сотнями других таких же лишенных крова людьми в Сибирь. Там на берегу Ангары они борются за свою жизнь.

За свое произведение Гузель Яхина получила несколько литературный премий, к 2017 году роман перевели на 18 языков, постановки в театрах по нему также получают награды. Накануне на российском телевидении состоялась премьера сериала «Зулейха открывает глаза». В главной роли – Чулпан Хаматова.

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ИСТОЧНИК KP.RU