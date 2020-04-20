Продюсер сериала «Зулейха открывает глаза» рассказал, почему в сериале прозвучали имена наших современников
Давно российские сериалы не вызывали такой отклик, такой бурный поток обсуждений, как стартовавший недавно на телевидении «Зулейха открывает глаза». Последним поводом для дискуссий стала сцена отправки конвоируемых в Сибирь, показанная во второй серии телефильма. Назывались различные имена и в их числе оказались имена реальных российских мусульманских деятелей прошлого и настоящего - Талгат Таджуддин, Равиль Гайнутдин и другие. Как так получилось, корреспондентам сайта KP.RU рассказал исполнительный продюсер сериала Илья Папернов.
«В этом поезде (в котором в сериале отправляют людей в Сибирь) порядка 800 человек. Мы составили список из 800 фамилий: он был создан, напечатан и использован в разных эпизодах картины, - говорит Илья Папернов. - Среди них, помимо действующих персонажей, были и другие имена. Очень может быть, что даже больше чем шесть имен совпали с реально жившими или живущими людьми».
По словам продюсера, поводов чувствовать себя униженным или оскорбленным нет, ведь это не список преступников, это список жертв, мучеников, пострадавших, в том числе, и за веру. Стоит отметить, что и русские имена также звучали.
СПРАВКА «КП»
«Зулейха открывает глаза» - роман современной писательницы Гузель Яхиной. В книге рассказывается о 30-х годах прошлого столетия, о раскулачивании. В центре – судьба человека – крестьянки Зулейхи из татарской деревни. 30-летнюю женщину отправляют в вагоне теплушке вместе с сотнями других таких же лишенных крова людьми в Сибирь. Там на берегу Ангары они борются за свою жизнь.
За свое произведение Гузель Яхина получила несколько литературный премий, к 2017 году роман перевели на 18 языков, постановки в театрах по нему также получают награды. Накануне на российском телевидении состоялась премьера сериала «Зулейха открывает глаза». В главной роли – Чулпан Хаматова.
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ИСТОЧНИК KP.RU