В Иркутской области зафиксируют цены

20 Апр 2020 2020-04-20T06:47:16+03:00

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Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел совещание по ценовой ситуации в регионе, где было принято совместное с производителями и представителями торговых сетей решение: зафиксировать цены на ряд продовольственных товаров до августа 2020 года.

- Эта мера является своевременным решением по сохранению социальной стабильности в условиях снижения доходов населения, - подчеркнул Игорь Кобзев. - Кризис «пустых полок» и ажиотажного спроса преодолен. Сейчас важно не только обеспечить население продовольствием и товарами первой необходимости, но и не допустить роста цен и спекуляций.

Список товаров, на которые будут зафиксированы цены, товаропроизводители представят до 21 апреля. В магазинах эти товары отметят специальными ценниками.

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ИСТОЧНИК KP.RU