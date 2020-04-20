Иркутская область получит федеральные средства на поддержку пострадавших от наводнения предпринимателей
Приангарью выделено 121,7 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ. С инициативой предоставить региону неиспользованные в прошлом году средства выступило правительство Иркутской области.
Деньги направят на компенсацию и субсидирование части затрат на возобновление деятельности малых и средних предприятий, пострадавших от летнего наводнения 2019 года. Каждому заявителю планируется предоставить субсидии в размере до 1,5 млн рублей. Эти деньги предприниматели могут направить на приобретение и ремонт оборудования и помещений, арендную плату. Механизм подачи заявок сейчас прорабатывается.
Напомним, что 2019 году на эти же цели 273 пострадавших от паводка предприятия получили 382,1 млн рублей.
Редакцией, издателем и распространителем информационных материалов является ООО Агентство «Комсомольская правда - Байкал» в соответствии с лицензионным договором № 14-45 от 09.01.2020 г.
ИСТОЧНИК KP.RU