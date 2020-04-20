2020-04-20T08:25:49+03:00
Общество

Иркутская область получит федеральные средства на поддержку пострадавших от наводнения предпринимателей

Региону выделено более 120 миллионов рублей
Дарья АМУРСКАЯ
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Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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Приангарью выделено 121,7 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ. С инициативой предоставить региону неиспользованные в прошлом году средства выступило правительство Иркутской области.

Деньги направят на компенсацию и субсидирование части затрат на возобновление деятельности малых и средних предприятий, пострадавших от летнего наводнения 2019 года. Каждому заявителю планируется предоставить субсидии в размере до 1,5 млн рублей. Эти деньги предприниматели могут направить на приобретение и ремонт оборудования и помещений, арендную плату. Механизм подачи заявок сейчас прорабатывается.

Напомним, что 2019 году на эти же цели 273 пострадавших от паводка предприятия получили 382,1 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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