Иркутская область получит федеральные средства на поддержку пострадавших от наводнения предпринимателей

20 Апр 2020 2020-04-20T08:25:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Приангарью выделено 121,7 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ. С инициативой предоставить региону неиспользованные в прошлом году средства выступило правительство Иркутской области.

Деньги направят на компенсацию и субсидирование части затрат на возобновление деятельности малых и средних предприятий, пострадавших от летнего наводнения 2019 года. Каждому заявителю планируется предоставить субсидии в размере до 1,5 млн рублей. Эти деньги предприниматели могут направить на приобретение и ремонт оборудования и помещений, арендную плату. Механизм подачи заявок сейчас прорабатывается.

Напомним, что 2019 году на эти же цели 273 пострадавших от паводка предприятия получили 382,1 млн рублей.

Редакцией, издателем и распространителем информационных материалов является ООО Агентство «Комсомольская правда - Байкал» в соответствии с лицензионным договором № 14-45 от 09.01.2020 г.

ИСТОЧНИК KP.RU