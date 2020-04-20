На переселение пострадавших от грунтовых вод Иркутская область получит более миллиарда рублей
Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что жителей территорий, не попавших в зону затопления летом прошлого года, но пострадавших от грунтовых вод, переселят в новое жилье. Для этого внесены изменения в региональную программу «Доступное жилье» на 2019-2024 годы. Софинансирование из областного бюджета составит 345,6 млн рублей. Средства позволят построить жилье для 556 семей.
Напомним, что необходимость федеральной поддержки территорий, пострадавших от подтопления грунтовыми водами в 2019 году, глава Приангарья обсуждал с вице-премьером Маратом Хуснуллиным во время его визита в Иркутскую область. Правительство РФ пошло навстречу.
- В ближайшие пять лет нам предстоит расселить не менее 90 тысяч квадратных метров жилья. Приоритет – жителям Тулуна, сел Уйгат и Икей, поселка Центральные Мастерские Тулунского района, – подчеркнул Игорь Кобзев.
Также главой региона принято решение переселять граждан из жилья площадью менее 30 кв. м. в помещения по 33 кв. м., при условии, что они остаются на территории Тулунского района.
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