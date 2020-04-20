82 жителя Иркутской области нарушили особый противопожарный режим

20 Апр 2020 2020-04-20T07:47:03+03:00

Чаще всего сибиряки получают штрафы за сжигание мусора и сухой травы на своих участках

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С 10 апреля на территории Иркутской области введен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено выходить в лес на шашлыки, разводить костры и сжигать мусор на приусадебных участках. Но некоторые не придерживаются правил. Так, например, 82 жителя Иркутской области оштрафованы за нарушение требований безопасности.

«В профилактических мероприятиях в населенных пунктах в выходные дни было задействовано 944 человека», - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Как отмечают спасатели, сжигание мусора и сухой травы на приусадебных участках - самые распространенные нарушения. Нередко самостоятельные отжиги приводят к крупным пожарам. Многие пытаются схитрить: устраивают палы рано утром или поздно вечером. Но пугать должны не штрафы. Самое главное – безопасность. Чтобы поймать тех, кто пытается скрыться от наказания, с 20 апреля рейды в населенных пунктах будут проводиться и в нерабочее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU