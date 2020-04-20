2020-04-20T07:47:03+03:00
Происшествия

82 жителя Иркутской области нарушили особый противопожарный режим

Чаще всего сибиряки получают штрафы за сжигание мусора и сухой травы на своих участках
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
82 жителя Иркутской области нарушили особый противопожарный режим.82 жителя Иркутской области нарушили особый противопожарный режим.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Изменить размер текста:

С 10 апреля на территории Иркутской области введен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено выходить в лес на шашлыки, разводить костры и сжигать мусор на приусадебных участках. Но некоторые не придерживаются правил. Так, например, 82 жителя Иркутской области оштрафованы за нарушение требований безопасности.

«В профилактических мероприятиях в населенных пунктах в выходные дни было задействовано 944 человека», - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Как отмечают спасатели, сжигание мусора и сухой травы на приусадебных участках - самые распространенные нарушения. Нередко самостоятельные отжиги приводят к крупным пожарам. Многие пытаются схитрить: устраивают палы рано утром или поздно вечером. Но пугать должны не штрафы. Самое главное – безопасность. Чтобы поймать тех, кто пытается скрыться от наказания, с 20 апреля рейды в населенных пунктах будут проводиться и в нерабочее время.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иркутские предприниматели помогли семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации
Льготная подписка на "Комсомолку" с 20 по 30 апреля
ТПП Восточной Сибири: почти половина малых предприятий региона вынуждена прекратить свою деятельность
Пенсионеров в Бурятии врачи будут осматривать еженедельно
82 жителя Иркутской области нарушили особый противопожарный режим
На переселение пострадавших от грунтовых вод Иркутская область получит более миллиарда рублей
Иркутская область получит федеральные средства на поддержку пострадавших от наводнения предпринимателей
В Иркутской области зафиксируют цены
Продюсер сериала «Зулейха открывает глаза» рассказал, почему в сериале прозвучали имена наших современников
Индекс самоизоляции в Иркутске на 20 апреля составил 2,1 балла
Шесть лесных пожаров обнаружено за сутки в Иркутской области
Автомобильные сервисы закрыты, нелегальные шиномонтажки «правят бал»
Еще один человек с коронавирусом умер в Иркутской области
Покормить животных Иркутского зоосада можно виртуально
В Пасху 600 куличей неравнодушные иркутяне развезли в приюты и детдома
Россиянам советуют не забывать про старших родственников в период самоизоляции
За сутки в лесах Иркутской области обнаружено два пожара
Жителям Бурятии запретили массово посещать кладбища
В Госдуме призвали раздать всем взрослым россиянам по 25 тысяч рублей
34-летняя женщина заблудилась в дыму и погибла на пожаре в Братске