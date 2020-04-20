Пенсионеров в Бурятии врачи будут осматривать еженедельно
Пожилые входят в особую группу риска. Их сложнее лечить, поэтому очень важно обезопасить их от вируса. В Бурятии принимают дополнительные меры для защиты тех, кто старше 65. Их будут осматривать врачи.
«За всеми людьми в возрасте старше 65 лет и инвалидами рекомендовано проводить еженедельное медицинское наблюдение на дому. А в случае появления симптомов респираторных заболеваний, они незамедлительно должны быть обследованы на COVID-2019», — сообщил руководитель Управления Роспотребназора по Бурятии Степан Ханхареев.
В республике продолжатся мероприятия, направленные на предупреждение коронавирусной инфекции. Будут усилены санитарно-противоэпидемические мероприятия в домах престарелых и инвалидов. В каждом должно быть достаточно термометров, ультрафиолетовых облучателей, дезинфицирующих средств, масок.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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