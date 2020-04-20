Иркутские предприниматели помогли семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации

20 Апр 2020 2020-04-20T08:47:56+03:00

Тем, кому крайне необходима поддержка во время самоизоляции, привозят на дом продукты питания

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Из-за коронавируса и карантина многие жители региона остались без работы. На время нерабочей недели некоторые и вовсе потеряли значительную часть дохода. Семьям, которые оказались сейчас в сложной жизненной ситуации, помогли иркутские предприниматели. Тем, кому крайне необходима поддержка во время самоизоляции, привозят на дом продукты питания.

«В продуктовые наборы входят гречневые и рисовые крупы, макароны, подсолнечное масло, мясные и рыбные консервы, сгущенное молоко, печенье, джем, мука, рафинад, конфеты и детские каши, а также супы и каши от иркутского производителя готовой еды», - сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

Сейчас в помощи больше всего нуждаются малоимущие многодетные семьи. За прошлую неделю собрано и передано адресатам более 130 продуктовых наборов.

А пока в Иркутске продолжается сбор помощи нуждающимся. Если вы оказались в сложном положении, за гуманитарной помощью можно обратиться в администрацию города. Также у иркутян есть возможность обратиться к волонтерам проекта #МыВместе. Добровольцы помогают пожилым людям: покупают еду и лекарства, чтобы уберечь пенсионеров от возможного заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU