Сотрудники МЧС будут следить за ситуацией на реках Иркутской области

20 Апр 2020 2020-04-20T10:50:58+03:00

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Начиная с 20 апреля на реках в северных районах Иркутской области начнут работать специальные оперативные группы МЧС, которые будут следить за паводковой ситуацией в этих местах. Спасатели добрались до отдаленной части региона на вертолете МИ-8.

"На сегодняшний день обстановка на водоемах региона стабильная, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Большинство рек уже освободились ото льда, и вода не подходит близко к населенным пунктам".

Всего на контроле сотрудников МЧС находятся 98 населенных пунктов, в которых проживают 18,5 тысяч человек. Они находятся в Киренском, Катангском, Казачинско-Ленском и Усть-Кутском районах. Наиболее сложную паводковую обстановку прогнозируют на реках Лена, Киренга и Нижняя Тунгуска. В северных районах будут работать 8 специальных отрядов МЧС. Их общая численность - 187 человек. На вооружении у спасателей 49 единиц техники, 34 плавсредства и несколько беспилотников.

ИСТОЧНИК KP.RU