В Иркутске под колесами автомобиля погиб 72-летний пешеход

20 Апр 2020 2020-04-20T11:13:04+03:00

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Трагедия произошла вечером, 16 апреля, на дороге Иркутск – Большое Голоустное. Недалеко от жилого комплекса «Современник» водитель за рулем «Тойота Ипсум» сбил 72-летнего мужчину. Вовремя среагировать на ДТП не успел другой участник дорожного движения – водитель «Лада Калина». Двигаясь в попутном направлении, он повторно наехал на пешехода.

«Попав под колеса сразу двух автомобилей мужчина получил серьезные травмы, от которых умер на месте происшествия еще до приезда медиков, - сообщает в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Автоинспекторы просят водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения. Только на прошлой неделе под колеса автомобиля попали три пешехода. В период с 13 по 19 апреля на дорогах произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 взрослых и 1 несовершеннолетний участник дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU