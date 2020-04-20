Штраф за нарушение режима самоизоляции получили 5 ангарчан

20 Апр 2020 2020-04-20T11:41:31+03:00

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Режим самоизоляции продлен еще на неделю. Но для многих это не повод оставаться дома, несмотря на то, что за несоблюдение правил можно схлопотать штраф. Так, в Ангарске за нарушение режима задержали 5 местных жителей. Каждый из них заплатит в казну государства по 1 тысячи рублей.

«Полицейские задержали четверых мужчин. Вопреки запрету, они вышли из дома и распивали спиртные напитки в парке города, - сообщает пресс-служба Ангарского городского суда. Еще одну нарушительницу поймали в состоянии алкогольного опьянения, когда она возвращалась из гостей».

Задержанные пояснили, что о запрете им было известно. Но вот соблюдать закон ради своего же здоровья они почему-то не стали. Да и не только горожане пренебрегают правилами безопасности. Некоторые предприниматели не закрывают свои фирмы на временный карантин. Например, один из городских фотоцентров работал даже во время нерабочей недели. Суд приостановил его деятельность на 45 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU