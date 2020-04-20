Депутаты Заксобрания предложили создать межведомственный совет по вопросам поддержки предпринимательства в Иркутской области

20 Апр 2020 2020-04-20T11:55:15+03:00

На базе совета планируется создать рабочие группы, которые будут заниматься проработкой льгот и налогов

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Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области предложили создать межведомственный совет по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства в Иркутской области. Такое предложение было озвучено председателем Заксобрания Александром Ведерниковым на встрече парламентариев с председателем правительства региона Константином Зайцевым.

- Нам поступили несколько законопроектов о поддержке, которые были внесены разными фракциями ЗС, - сказал Александр Ведерников. – Считаем, нужно предварительно проработать эти вопросы, чтобы исключить дублирование норм. И при этом учесть все хорошие предложения, определить, в какой форме будет предоставляться поддержка, чтобы к предстоящей сессии выработать единую позицию.

Предполагается, что сопредседателями совета станут спикер Законодательного Собрания и председатель правительства Иркутской области. В него также войдут представители регионального правительства, областного парламента, налоговой службы, Торгово-Промышленной палаты Восточной Сибири, а также отделений организаций «Опора России» и «Деловая Россия».

На базе совета планируется создать рабочие группы, одна из которых будет заниматься проработкой возможных льгот по областным налогам, вторая – по налогам, зачисляемым в бюджеты муниципальных образований.

ИСТОЧНИК KP.RU