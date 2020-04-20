В иркутском центре СПИД могут появиться высокоточные тест-системы на коронавирус
Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев посетил городской Центр СПИД. Особое внимание глава региона уделил работе лаборатории, где проходят исследования на наличие коронавируса у пациентов. Пока в медицинском учреждении удается делать не больше 200 тестов на COVID-19 в сутки. Но увеличить это число можно до 500. Достаточно приобрести определенные тест-системы, которые показывают сверхточный результат.
«Ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе остается сложной. К сожалению, не все жители понимают ответственность, многие нарушают режим самоизоляции, - сказал Игорь Кобзев. Медицинские учреждения должны находиться в состоянии полной готовности, привлечь все ресурсы для предотвращения и локализации последствий».
Также в городском центре СПИД работает горячая линия по вопросам COVID-19. С начала пандемии количество звонков увеличилось. Сейчас 65% обращений посвящены коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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