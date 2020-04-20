Юрты горят в этнопарке «Золотая Орда» в поселке Усть-Ордынский
Крупный пожар произошел днем, 20 апреля на территории этнопарка "Золотая Орда", в поселке Усть-Ордынский, на 72 километре трассы Иркутск-Качуг. Уже через несколько минут спасатели прибыли на место. К этому моменту две юрты, навес и административное деревянное здание уже полностью были охвачены огнем. Густой черный дым виден за несколько сотен метров. Все сотрудники этнопарка сумели покинуть помещения самостоятельно.
- Пострадавших и погибших нет, - сообщили «КП-Иркутск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Сейчас тушение пожара на площади 430 кв. м. продолжается. Работу пожарным усложняет сильный ветер с порывами до 15 м/с.
Как рассказали сотрудники местного кафе, пожар начался в одном из помещений. Точная причина ЧП станет известна после того, как огонь будет потушен и к своей работе смогут приступить дознаватели.
Пожар в этнопарке "Золотая Орда".Видео: ГУ МВД России по Иркутской области
ИСТОЧНИК KP.RU