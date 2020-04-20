Юрты горят в этнопарке «Золотая Орда» в поселке Усть-Ордынский

20 Апр 2020 2020-04-20T12:38:44+03:00

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Крупный пожар произошел днем, 20 апреля на территории этнопарка "Золотая Орда", в поселке Усть-Ордынский, на 72 километре трассы Иркутск-Качуг. Уже через несколько минут спасатели прибыли на место. К этому моменту две юрты, навес и административное деревянное здание уже полностью были охвачены огнем. Густой черный дым виден за несколько сотен метров. Все сотрудники этнопарка сумели покинуть помещения самостоятельно.

- Пострадавших и погибших нет, - сообщили «КП-Иркутск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Сейчас тушение пожара на площади 430 кв. м. продолжается. Работу пожарным усложняет сильный ветер с порывами до 15 м/с.

Как рассказали сотрудники местного кафе, пожар начался в одном из помещений. Точная причина ЧП станет известна после того, как огонь будет потушен и к своей работе смогут приступить дознаватели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/774240" frameborder="0"></iframe> Пожар в этнопарке "Золотая Орда".Видео: ГУ МВД России по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU