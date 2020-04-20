2020-04-20T12:46:24+03:00
Общество

Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами молодых учителей

Больше всего педагоги получают в Сахалинской области, а меньше – в Калмыкии
Виктория ГЕРКО
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Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами молодых учителей.Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами молодых учителей.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Средняя зарплата молодых учителей в России в 2019 составила 27,3 тысячи рублей. Показатель лучше, чем годом ранее. В 2018 начинающие педагоги получали в среднем 22,2 тысячи рублей. Рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами в России составил Росстат.

Самые высокие зарплаты оказались у педагогов из Сахалинской области. Там преподаватели в среднем получали 70,1 тысячи рублей. На втором месте оказался Ненецкий автономный округ с заработной платой 54,5 тысячи рублей. Замыкает тройку регионов с самыми высокими зарплатами Чукотский автономный округ, где учителя получают 46,3 тысячи рублей.

Кроме того, высокие зарплаты были у педагогов из Магаданской области - 46,2 тысячи рублей – и из Ямало-Ненецкого автономного округа - 43,7 тысячи рублей, сообщает сайт KP.RU.

Самые низкие зарплаты у учителей в 2019 году оказались в Калмыкии. Там педагоги получали в среднем 11,3 тысяч рублей. Чуть выше зарплаты в Смоленской области – 13,5 тысяч рублей. В Адыгее труд преподавателей оценили в 13,8 тысяч, в Карачаево-Черкесии – в 16 тысяч рублей, а в республике Марий Эл - 16,7 тысяч рублей.

В Москве начинающим педагогам в возрасте от 20 до 24 лет платят в среднем 35,9 тысяч рублей. Но в последние несколько лет зарплата у учителей растет. Так считает президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков.

«Педагоги, которые только начали работать в профессии, попадают в разряд низкооплачиваемых специалистов. Чтобы заработать больше, они берут дополнительные часы или занимаются репетиторством, - отмечает Сергей Комков. Конечно, есть такое понятие, как региональные тарифы. Но все зависит от того, в каком состоянии находится местная казна».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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