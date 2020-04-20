2020-04-20T13:39:36+03:00
Происшествия

16-летний школьник из Иркутской области попал в ДТП на мотоцикле отца

Прокатиться «с ветерком» он позвал своего старшего товарища
Виктория ГЕРКО
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16-летний школьник из Иркутской области попал в ДТП на мотоцикле отца.16-летний школьник из Иркутской области попал в ДТП на мотоцикле отца.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В больницу Чунского района доставили водителя мотоцикла и его приятеля – 27-летнего пассажира. За рулем «ИЖ-Планеты» оказался… 16-летний подросток.

Инспекторы предполагают, что молодой человек взял у своего отца мотоцикл и со старшим товарищем решил на нем покататься. Парня не остановило, что у него еще не было прав. Возможно, все закончилось бы хорошо. Но на дороге молодым людям встретился 61-летний водитель за рулем «Лада Веста», который не уступил им дорогу. Уйти от удара у юного гонщика не получилось.

«На момент аварии водитель и пассажир были без защитных шлемов и не имели экипировки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести, а его пассажир госпитализирован в медицинское учреждение».

И такие случаи, к сожалению, не редкость в Приангарье. С начала апреля в аварии попало 13 мотоциклистов. Один из них погиб, еще 12 пострадало. В трех случаях за рулем были несовершеннолетние.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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