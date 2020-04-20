2020-04-20T14:00:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 4 случая заболевания коронавирусом зафиксировали в Иркутской области

Количество зараженных коронавирусом в Иркутской области на 20 апреля выросло до 75 человек
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Еще 4 случая заболевания коронавирусом зафиксировали в Иркутской области.Еще 4 случая заболевания коронавирусом зафиксировали в Иркутской области.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Неутешительные новости для жителей региона. Количество зараженных коронавирусом в Иркутской области на 20 апреля выросло вновь. Сегодня вечером стало известно о еще 4 новых случаях коронавирусной инфекции. Теперь у нас официально зарегистрировано 75 диагнозов.

«59 пациентов сейчас проходят лечение в больнице. 9 из них приехали из обсерваторов. Но есть и положительная динамика: 13 человек выздоровели и выписаны домой, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом по Иркутской области. К сожалению, в понедельник утром стало известно, что еще один человек с подтвержденным диагнозом скончался в больнице. В регионе умерли 3 человека с подтвержденным диагнозом».

А пока количество зараженных коронавирусом в Иркутской области на 20 апреля выросло, остальным нужно соблюдать режим самоизоляции. Не выходите на улицу без острой необходимости, носите медицинские маски и не забывайте мыть руки с мылом. И тогда новые случаи заболевания будут появляться намного реже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Средний возраст заболевших коронавирусом россиян назвала вице-премьер Татьяна Голикова
Игорь Кобзев: Важно поздравить с Днем Победы каждого ветерана
Число заболевших коронавирусом в Иркутской области выросло до 75
Еще 4 случая заболевания коронавирусом зафиксировали в Иркутской области
16-летний школьник из Иркутской области попал в ДТП на мотоцикле отца
938 человек нарушили режим самоизоляции в Иркутской области
Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами молодых учителей
В "КП" толстушке от 22 апреля: Заворотнюк выписали из клиники, как навести красоту без парикмахера
Юрты горят в этнопарке «Золотая Орда» в поселке Усть-Ордынский
В иркутском центре СПИД могут появиться высокоточные тест-системы на коронавирус
Депутаты Заксобрания предложили создать межведомственный совет по вопросам поддержки предпринимательства в Иркутской области
Штраф за нарушение режима самоизоляции получили 5 ангарчан
20 банок кофе и 50 плиток шоколада: в Шелехове за три дня четыре раза ограбили продуктовые супермаркеты
В Иркутске под колесами автомобиля погиб 72-летний пешеход
Спецвыпуск "Сидим дома" в ежедневной "КП" от 23 апреля
Сотрудники МЧС будут следить за ситуацией на реках Иркутской области