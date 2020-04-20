Еще 4 случая заболевания коронавирусом зафиксировали в Иркутской области

20 Апр 2020 2020-04-20T14:00:44+03:00

Количество зараженных коронавирусом в Иркутской области на 20 апреля выросло до 75 человек

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Неутешительные новости для жителей региона. Количество зараженных коронавирусом в Иркутской области на 20 апреля выросло вновь. Сегодня вечером стало известно о еще 4 новых случаях коронавирусной инфекции. Теперь у нас официально зарегистрировано 75 диагнозов.

«59 пациентов сейчас проходят лечение в больнице. 9 из них приехали из обсерваторов. Но есть и положительная динамика: 13 человек выздоровели и выписаны домой, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом по Иркутской области. К сожалению, в понедельник утром стало известно, что еще один человек с подтвержденным диагнозом скончался в больнице. В регионе умерли 3 человека с подтвержденным диагнозом».

А пока количество зараженных коронавирусом в Иркутской области на 20 апреля выросло, остальным нужно соблюдать режим самоизоляции. Не выходите на улицу без острой необходимости, носите медицинские маски и не забывайте мыть руки с мылом. И тогда новые случаи заболевания будут появляться намного реже.

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ИСТОЧНИК KP.RU