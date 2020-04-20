Средний возраст заболевших коронавирусом россиян назвала вице-премьер Татьяна Голикова

20 Апр 2020 2020-04-20T16:05:01+03:00

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России отличается от других стран

Изменить размер текста: A A

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с Владимиром Путиным, назвала средний возраст заболевших коронавирусом россиян. Итак, среди мужчин возраст составляет в среднем 44,7 года. Для женщин - 47,9 лет.

По словам Татьяны Голиковой, ситуация с коронавирусной инфекцией в России отличается от других стран. В Китае, COVID-19 поражал в основном пожилых людей. Молодежи и детей в больницы попадало очень мало. В нашей стране чаще всего коронавирус "выбирает" людей среднего возраста. Доля детей до 17 лет при этом составляет 7,6%.

- Доля заболевших 65+ 15,5% это ниже чем в других странах, - цитирует Татьяну Голикову сайт kp.ru. - Это связано с тем что заблаговременно было принято решение о самоизоляции пожилых россиян. - Среднероссийский показатель по числу заразившихся коронавирусом на 100 тысяч жителей составляет 32,1 человек.

Татьяна Голикова также сообщила, что самая сложная ситуация с коронавирусом по-прежнему в Москве. Правда, через 2-3 недели возможен рост новых случаев заражения и в остальных регионах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/774283" frameborder="0"></iframe> Голикова: Регионы отстают от Москвы в ситуации с коронавирусом на 2-3 недели.

ИСТОЧНИК KP.RU