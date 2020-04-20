За священником с коронавирусом ухаживают в Саввино-Сторожевском монастыре

20 Апр 2020 2020-04-20T17:07:14+03:00

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Один из иеродиаконов в Саввино-Сторожевском монастыре на днях почувствовал себя плохо, подскочила температура. Хоть все и решили, что это обычная простуда, но из предосторожности все же вызвали скорую помощь. У 44-летнего монаха сразу же взяли анализы на коронавирус и попросили с ним пока не контактировать. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Через сутки пришли результаты - коронавирус подтвердился. Врач назначил ему лечение. Служитель остался на самоизоляции в монастыре, в отдельной комнате. За ним ухаживают другие монахи - приносят еду, книги и все самое необходимое. Лично с ним не контактировали. На богослужениях во время Пасхи служитель не участвовал впервые за много лет службы.

- Я до сих пор в изоляции, а мои братья за мной ухаживают. В богослужениях я принимать участия пока не могу, да и не имею права подвергать кого-то опасности заразиться, – говорит иеродиакон. - Но мое состояние улучшилось.

Скоро он снова сдаст анализы. Конечно, все в монастыре надеются, что результат на коронавирус окажется отрицательным.

Отметим, что Саввино-Сторожевский монастырь основан еще в конце 14 века преподобным Саввой, Звенигородским чудотворцем. Это один из первых учеников преподобного Сергия Радонежского. Настоятель монастыря сейчас - Патриарх всея Руси Кирилл.

ИСТОЧНИК KP.RU