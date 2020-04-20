Татьяна Голикова: Темп заболеваемости коронавирусом в регионах за сутки составил 12%
Динамика, прироста коронавируса на территории России, которую на совещании с Владимиром Путиным озвучила вице-премьер правительства Татьяна Голикова, впечатляет. Она сообщила, что правительство внимательно изучает ситуацию на всей России, очень пристально.
-Здесь темп роста количества заболевших за последние сутки составил 12%, - сообщила она. - В целом регионы отстают от Москвы и Московской области по этому показателю на 2-3 недели.
Напомним, совсем недавно ею же называлась другая цифра - 4-5 недель. Теперь ситуация изменилась. И, к сожалению, не в лучшую сторону.
Смотрим ту самую динамику за прошедшие сутки, о которой говорит Татьяна Голикова, по Иркутской области. Накануне вечером, 19 апреля, в регионе было 68 заболевших, две смерти и 12 выписавшихся из больниц. Сегодня, 20 апреля, 75 заболевших, три смерти и 13 выздоровевших. Динамика за сутки -10%. Это немного меньше цифр, названных вице-премьером. Но именно - немного.
В регионе принимаются все необходимые меры, чтобы остановить рост заболеваемости.
Голикова: Регионы отстают от Москвы в ситуации с коронавирусом на 2-3 недели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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