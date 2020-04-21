21 Апр 2020 2020-04-21T05:10:59+03:00

Количество больных коронавирусом в Иркутске 21 апреля – 75 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Такие данные утром сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

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Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Иркутске на утро 21 апреля – нет. Количество подтвержденных случаев инфицирования - 75. Из них 59 получают необходимое лечение в Областной инфекционной больнице. Стоит отметить, что 9 из них стали пациентами, сдав анализы во время изоляции в обсерваторах. Результаты от лаборатории пришли положительные и их госпитализировали.

«По данным на утро 21 апреля из 75 случаев заражения 13 человек вылечились, трое умерли», - сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

Изменится ли ситуация к вечеру, предсказать невозможно. Утро 20 апреля, был 71 заболевший, вечером – уже 75.

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