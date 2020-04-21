2020-04-21T05:10:59+03:00
Общество

Количество больных коронавирусом в Иркутске 21 апреля – 75 человек

Такие данные утром сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Количество больных коронавирусом в Иркутске 21 апреля – 75 человекКоличество больных коронавирусом в Иркутске 21 апреля – 75 человекФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Иркутске на утро 21 апреля – нет. Количество подтвержденных случаев инфицирования - 75. Из них 59 получают необходимое лечение в Областной инфекционной больнице. Стоит отметить, что 9 из них стали пациентами, сдав анализы во время изоляции в обсерваторах. Результаты от лаборатории пришли положительные и их госпитализировали.

«По данным на утро 21 апреля из 75 случаев заражения 13 человек вылечились, трое умерли», - сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

Изменится ли ситуация к вечеру, предсказать невозможно. Утро 20 апреля, был 71 заболевший, вечером – уже 75.

Читайте также:

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 21 апреля: нарушителей карантина отправят в обсерватор (подробности)

«Врачи мы с вами»: «Комсомолка», группа «Доктор Джаз» и AsiaShow проведут бесплатный онлайн-концерт «Джаз против коронавируса». Смотрите выступление 24 апреля, в 19.00 (подробности)

Без градуса. Из-за коронавируса в Иркутской области ограничили продажу алкоголя. Каких магазинов это коснулось? А также в программе - Уголок Профессора. Станислав Гольдфарб листает страницы истории Иркутска.

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Индекс самоизоляции в Иркутске на 21 апреля составил 2 балла
Фура с химикатами перевернулась на трассе в Слюдянском районе
Чтобы не расстаться с водительскими правами, сибиряк оплатил долги по алиментам
Количество больных коронавирусом в Иркутске 21 апреля – 75 человек
Татьяна Голикова: Темп заболеваемости коронавирусом в регионах за сутки составил 12%
За священником с коронавирусом ухаживают в Саввино-Сторожевском монастыре
Средний возраст заболевших коронавирусом россиян назвала вице-премьер Татьяна Голикова
Игорь Кобзев: Важно поздравить с Днем Победы каждого ветерана
Число заболевших коронавирусом в Иркутской области выросло до 75
Еще 4 случая заболевания коронавирусом зафиксировали в Иркутской области
16-летний школьник из Иркутской области попал в ДТП на мотоцикле отца
938 человек нарушили режим самоизоляции в Иркутской области
Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами молодых учителей
В "КП" толстушке от 22 апреля: Заворотнюк выписали из клиники, как навести красоту без парикмахера
Юрты горят в этнопарке «Золотая Орда» в поселке Усть-Ордынский
В иркутском центре СПИД могут появиться высокоточные тест-системы на коронавирус
Депутаты Заксобрания предложили создать межведомственный совет по вопросам поддержки предпринимательства в Иркутской области
Штраф за нарушение режима самоизоляции получили 5 ангарчан
20 банок кофе и 50 плиток шоколада: в Шелехове за три дня четыре раза ограбили продуктовые супермаркеты
В Иркутске под колесами автомобиля погиб 72-летний пешеход
Спецвыпуск "Сидим дома" в ежедневной "КП" от 23 апреля
Сотрудники МЧС будут следить за ситуацией на реках Иркутской области