2020-04-21T06:57:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Индекс самоизоляции в Иркутске на 21 апреля составил 2 балла

Жители регионального центра не бояться выходить на улицу, это подтверждает индекс самоизоляции в Иркутске на 21 апреля
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Индекс самоизоляции в Иркутске на 21 апреля составил 2 балла.Индекс самоизоляции в Иркутске на 21 апреля составил 2 балла.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Ситуация неутешительная. Жители города не соблюдают режим самоизоляции. Никак не сидится сибирякам дома, когда на улице такая хорошая погода. Подтверждает это стабильно низкий индекс самоизоляции в Иркутске на 21 апреля. Сегодня он упал до 2 баллов из максимальных 5. «КП»-Иркутск следит и за тем, как складывается обстановка в других регионах.

В соседних городах жители лучше соблюдают правила. Индекс самоизоляции в Иркутске на 21 апреля ниже, чем в Братске. Там он опустился до 2,3 балла. Ангарску сегодня поставили 2,5 балла. В Улан-Удэ жители самоизолировались на 2,6 балла. Показатели все-таки низкие, а значит, большинство выходят из дома, несмотря на то, что подхватить коронавирус сейчас очень легко.

К сожалению, не лучше обстановка и на Дальнем Востоке. В Комсомольск-на-Амуре сегодня получил 2,6 балла. В Хабаровске индекс поднялся до рекордных 2,1 балла. А во Владивостоке наоборот упал до 1,6 балла. Один из самых низких показателей в Благовещенске. Сегодня этот город получил 1,5 балла.

Без градуса. Из-за коронавируса в Иркутской области ограничили продажу алкоголя. Каких магазинов это коснулось? А также в программе - Уголок Профессора. Станислав Гольдфарб листает страницы истории Иркутска.

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Индекс самоизоляции в Иркутске на 21 апреля составил 2 балла
Фура с химикатами перевернулась на трассе в Слюдянском районе
Чтобы не расстаться с водительскими правами, сибиряк оплатил долги по алиментам
Количество больных коронавирусом в Иркутске 21 апреля – 75 человек
Татьяна Голикова: Темп заболеваемости коронавирусом в регионах за сутки составил 12%
За священником с коронавирусом ухаживают в Саввино-Сторожевском монастыре
Средний возраст заболевших коронавирусом россиян назвала вице-премьер Татьяна Голикова
Игорь Кобзев: Важно поздравить с Днем Победы каждого ветерана
Число заболевших коронавирусом в Иркутской области выросло до 75
Еще 4 случая заболевания коронавирусом зафиксировали в Иркутской области
16-летний школьник из Иркутской области попал в ДТП на мотоцикле отца
938 человек нарушили режим самоизоляции в Иркутской области
Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами молодых учителей
В "КП" толстушке от 22 апреля: Заворотнюк выписали из клиники, как навести красоту без парикмахера
Юрты горят в этнопарке «Золотая Орда» в поселке Усть-Ордынский
В иркутском центре СПИД могут появиться высокоточные тест-системы на коронавирус
Депутаты Заксобрания предложили создать межведомственный совет по вопросам поддержки предпринимательства в Иркутской области
Штраф за нарушение режима самоизоляции получили 5 ангарчан
20 банок кофе и 50 плиток шоколада: в Шелехове за три дня четыре раза ограбили продуктовые супермаркеты
В Иркутске под колесами автомобиля погиб 72-летний пешеход
Спецвыпуск "Сидим дома" в ежедневной "КП" от 23 апреля
Сотрудники МЧС будут следить за ситуацией на реках Иркутской области