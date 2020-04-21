Индекс самоизоляции в Иркутске на 21 апреля составил 2 балла

21 Апр 2020 2020-04-21T06:57:36+03:00

Жители регионального центра не бояться выходить на улицу, это подтверждает индекс самоизоляции в Иркутске на 21 апреля

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Ситуация неутешительная. Жители города не соблюдают режим самоизоляции. Никак не сидится сибирякам дома, когда на улице такая хорошая погода. Подтверждает это стабильно низкий индекс самоизоляции в Иркутске на 21 апреля. Сегодня он упал до 2 баллов из максимальных 5. «КП»-Иркутск следит и за тем, как складывается обстановка в других регионах.

В соседних городах жители лучше соблюдают правила. Индекс самоизоляции в Иркутске на 21 апреля ниже, чем в Братске. Там он опустился до 2,3 балла. Ангарску сегодня поставили 2,5 балла. В Улан-Удэ жители самоизолировались на 2,6 балла. Показатели все-таки низкие, а значит, большинство выходят из дома, несмотря на то, что подхватить коронавирус сейчас очень легко.

К сожалению, не лучше обстановка и на Дальнем Востоке. В Комсомольск-на-Амуре сегодня получил 2,6 балла. В Хабаровске индекс поднялся до рекордных 2,1 балла. А во Владивостоке наоборот упал до 1,6 балла. Один из самых низких показателей в Благовещенске. Сегодня этот город получил 1,5 балла.

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