В Иркутской области запретили выезд на шашлыки

21 Апр 2020 2020-04-21T07:24:31+03:00

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Пожарить шашлыки в лесу или на берегу реки для жителей Иркутской области теперь настоящая роскошь. И дело тут не только в режиме самоизоляции. С 10 апреля в регионе установлен особый противопожарный режим.

«Разводить костры в лесах, сжигать мусор на территории дачных кооперативов и даже готовить еду на огне и углях запрещено, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Разжигать огонь нельзя и на берегу водоемов».

Всем, кто все-таки рискнет нарушить закон, грозит наказание рублем – от четырех до пяти тысяч. Так что с отдыхом на природе пока придется подождать. Но особый противопожарный режим ввели не по всей области.

«С 10 апреля устанавливается особый противопожарный режим в южных и центральных районах области, - поясняют в ведомстве. С 1 мая по 15 июля противопожарный режим будет введен в северных районах - в Бодайбинском районе, Братском, Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Кутском и Усть-Илимском районах».

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