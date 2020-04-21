Проезд по улице Сухэ-Батора в Иркутске ограничат с 21 апреля
Внимание, автомобилисты. С 21 апреля с 8 часов вечера движение по улице Сухэ-Батора в районе дома №9 в Иркутске будет ограничено. Улицу перекроют не полностью. Водителям придется искать пути объезда на участке от переулка Богданова до улицы Желябова.
«Решение перекрыть проезд принято из-за земляных работ по вскрытию тепловой сети для проведения диагностики и ремонтно-восстановительных работ», - сообщают в пресс-службе компании «Иркутскэнерго».
Терпеть неудобства автомобилистам города придется недолго. Уже 22 апреля в 8 часов утра ремонтные работы закончатся, а проезд вновь будет открыт. А пока просим водителей заранее продумывать пути объезда при построении маршрута. Иначе можете попасть в огромную пробку.
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