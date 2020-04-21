Футболистам иркутского «Зенита» выплатили долги по зарплате в 12,5 млн рублей

21 Апр 2020 2020-04-21T07:58:37+03:00

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Футболисты иркутского «Зенита», которые с лета прошлого года сидели без зарплаты, наконец получили свои заработанные деньги. Правда, произошло это после вмешательства прокуратуры, которая провела проверку и выяснила, что 42 игрокам и работникам футбольного клуба не платили зарплату с июля 2019 года по февраль 2020 года. Таким образом, перед футболистами накопился долг в 12,5 млн. рублей.

Напомним, «Комсомолка» рассказывала, как игроки «Зенита» этой зимой, во время паузы в чемпионате, вынуждены были подрабатывать таксистами, автомойщиками и грузчиками.

- После вмешательства прокуратуры района задолженность по заработной плате перед игроками и работниками «Зенита» погашена в полном объеме, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

В апреле «Зенит» должен был начать весеннюю часть Профессиональной футбольной лиги, но из-за коронавируса Первенство было приостановлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU