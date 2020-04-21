2020-04-21T08:51:42+03:00
Общество

Акция «Бессмертный полк» в Иркутске пройдет в онлайн-режиме

Формат ежегодного шествия изменили из-за пандемии коронавируса
Виктория ГЕРКО
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Акция «Бессмертный полк» в Иркутске пройдет в онлайн-режиме.Акция «Бессмертный полк» в Иркутске пройдет в онлайн-режиме.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Миллионы россиян в каждом уголке страны в День Победы собираются вместе в «Бессмертный полк». Но в этом году в Иркутске акция пройдет в необычном формате. Конечно, несложно догадаться по какой причине - из-за пандемии коронавируса. Фотографии предков, воевавших в годы Великой Отечественной войны за мирное небо над головой для нас с вами, можно будет увидеть на открытой выставке в сети.

«Массовые мероприятия, приуроченные к 75-летию со Дня Победы, были перенесены из-за угрозы распространения коронавируса, - сообщают в пресс-службе Законодательного собрания Иркутской области. Организационный план, которые утвердили ранее, сохраняется, но точные даты пока неизвестны».

Отдать дань уважения и почтить память предков можно и 9 мая. Иркутянам разрешили возложить цветы к мемориалам воинской славы. Но есть важное условие: нужно обязательно соблюдать санитарную безопасность. Поэтому все общественные места, которые связаны с памятной датой, регулярно будут проходить дезинфекцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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