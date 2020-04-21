327 человек пострадали от укусов клещей в Иркутской области

21 Апр 2020 2020-04-21T08:49:32+03:00

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На улице весна. Многие иркутяне сбегают из города на дачи. Однако, выбираясь не природу, не стоит забывать об опасности – клещи не дремлют. Так, с начала сезона 327 человек в Иркутской области обратились за помощью к медикам из-за укусов клещей. Из них 102 – дети.

«Исследовано 237 клещей. 37 из них больны боррелиозом, а еще 10 - другими инфекциями, - сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области. Все пострадавшие вовремя обратились в больницу за помощью. Заболеваний, которые передают клещи, у них не найдено».

Внимательнее нужно быть тем, кто живет в Иркутске, а также в Иркутском, Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Слюдянском и Шелеховском районах. Там клещи особенно активны. Итак, самое время подумать о прививке. Это по-прежнему самый действенный способ обезопасить себя. Сделать ее можно в течении всего года, но закончить следует за 2 недели до выхода в очаг инфекции.

Чтобы обезопасить себя, выезжая на природу, надевайте закрытую одежду. Средства, отпугивающие клещей, тоже не помещают. И самое главное – осмотр. Как можно чаще обследуйте себя и других. Не забывайте и о животных, которых берете с собой.

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ИСТОЧНИК KP.RU