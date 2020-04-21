21 Апр 2020 2020-04-21T10:26:32+03:00

Еще два самолета с туристами из Бангкока и Гоа прилетят в Иркутск. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пассажирам, которые сейчас находятся за границей, необходимо зарегистрироваться на рейс заранее

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Сибиряки, которые застряли за границей, а именно в Бангкоке и Гоа, из-за коронавируса, наконец-то смогут вернуться домой. Несколько недель туристы просидели на чемоданах. И все, о чем мечтали – сесть в самолет и вернуться на родину. Но выбраться из-за границы будет не просто. Количество мест на борту каждого рейса ограничено.

«Пассажирам, которые сейчас находятся за границей, необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги», - сообщает в телеграмм-канале пресс-служба Минкомсвязи. Списки будут формироваться на основании регистрации».

Вернуться на родину сибиряки смогут бесплатно. Но только в том случае, если билет на рейс любой российской авиакомпании не был сдан. Остальным за перелет придется заплатить.

Вылет рейса №SVR3782 Бангкок-Иркутск-Екатеринбург запланирован на 22 апреля 2020 года в 18:35 по местному времени. Вместе с туристами из Иркутска домой смогут вернуться россияне, которые живут в Свердловской и Челябинской областях.

Через два дня, 24 апреля, в 16:30 на родину вылетят те, кто провел отпуск в Гоа. На одном борту с сибиряками будут жители Новосибирской, Томской, Кемеровской и Омской областей, а также россияне из Алтайского и Красноярского края, республики Алтай.

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ИСТОЧНИК KP.RU