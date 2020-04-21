В Иркутской области полицейские задержали пьяного лихача
Гонки не хуже, чем в знаменитом «Форсаже». Только вот за рулем автомобиля не именитые актеры, а простой житель села Холмогой, что в Заларинском районе. На улицах поселка водитель «Ниссан Авенир» устроил настоящие соревнования с полицейскими, которые пытались поймать лихача.
«О гонщике за рулем иномарки сообщили местные жители. Экипаж ДПС сразу выехал на место, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Полицейские попытались остановить машину, чтобы проверить состояние водителя, но им не удалось сделать этого. Мужчина проигнорировал требование инспекторов, а потом на большой скорости попытался уйти от преследования».
Благо на дороге у лихача не встали пешеходы или другие водители. Иначе трагедии было бы не избежать. Вскоре «шумахера» все-таки остановили и составили несколько протоколов: за нарушение законных требований сотрудника полиции и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.
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Погоня за лихачом в Иркутской области.ГУ МВД по Иркутской области
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